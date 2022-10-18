Канельскис ответил Кокорину: Пускай закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом

Бывший «Манчестер Юнайтед»отреагировал на слова нападающего «Ариса»

Ранее, говоря о Кокорине, Канчельскис заявил, что «его уровень — ФНЛ, скоро про него все забудут». Александр отреагировал на это заявление, попросив не трогать его.

«Мне не интересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает — это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол.

Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо, то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл.

Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».