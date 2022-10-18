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    Канельскис ответил Кокорину: Пускай закроет рот и не открывает! Если я его трону, он закончит с футболом

    Футбол Александр Кокорин Арис Футбол России
    Бывший «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    Ранее, говоря о Кокорине, Канчельскис заявил, что «его уровень — ФНЛ, скоро про него все забудут». Александр отреагировал на это заявление, попросив не трогать его.

    «Мне не интересно, что пишет Кокорин. Где он играл? Кто его трогает? Трогает — это когда бьют по голове кулаком. А мне Кокорин не сдался. Если я его трону, он закончит вообще играть в футбол.

    Не знаю, что он имеет в виду запрещенного. Видимо, то, за что отсидел. Пусть поплачется, если он маленький мальчик. А то показывает деньги на всю страну, а нигде толком и не играл.

  • «Не трогайте меня, пожалуйста». Кокорин отреагировал на оскорбления Канчельскиса
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    • Пускай закроет рот и не открывает его! Человек в трех соснах заблудился. Такие футболисты у нас были пачками в советское время. Сначала бы в футбол играть научился! Вести надо себя нормально! Сказочник!», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

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