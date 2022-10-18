«Не трогайте меня, пожалуйста». Кокорин отреагировал на оскорбления Канчельскиса

Александр Кокорин Фото: globallookpress.com
Говоря о Кокорине, Канчельскис заявил, что «его уровень — ФНЛ, скоро про него все забудут».
«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.
А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», — написал Кокорин в соцсетях.
Напомним, Кокорин перешел в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины» в конце августа на правах аренды. В шести матчах за новую команду он забил три гола и сделал одну результативную передачу.