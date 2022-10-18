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    «Не трогайте меня, пожалуйста». Кокорин отреагировал на оскорбления Канчельскиса

    Футбол Александр Кокорин Арис Футбол России
    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал грубые высказывания экс-футболиста сборной России Андрея Канчельскиса в свой адрес.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Говоря о Кокорине, Канчельскис заявил, что «его уровень — ФНЛ, скоро про него все забудут».

    «Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

    А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», — написал Кокорин в соцсетях.

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    • Напомним, Кокорин перешел в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины» в конце августа на правах аренды. В шести матчах за новую команду он забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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