«Не трогайте меня, пожалуйста». Кокорин отреагировал на оскорбления Канчельскиса

Нападающий кипрского «Ариса»прокомментировал грубые высказывания экс-футболиста сборной Россиив свой адрес.

Говоря о Кокорине, Канчельскис заявил, что «его уровень — ФНЛ, скоро про него все забудут».

«Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное», — написал Кокорин в соцсетях.

Напомним, Кокорин перешел в кипрский «Арис» из итальянской «Фиорентины» в конце августа на правах аренды. В шести матчах за новую команду он забил три гола и сделал одну результативную передачу.