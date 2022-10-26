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    • Дубль Симеоне помог «Наполи» крупно победить «Рейнджерс»
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    Дубль Симеоне помог «Наполи» крупно победить «Рейнджерс»

    «Наполи» — «Рейнджерс»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над «Рейнджерс» — 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче хозяева открыли на 11-й минуте. Ди Лоренцо справа вырезал передачу в шотландскую штрафную, где Джованни Симеоне первым касанием мяч обработал, а вторым пробил точно под дальнюю штангу.

    Спустя пять минут Мариу Руй с левого фланга выполнил роскошную передачу к линии вратарской, отрезав оборону, а Симеоне в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

    На 80-й минуте Лео Эстигор сделал счет крупным. Распадори от угла поля сделал подачу к 11-метровой отметке, Эстигор отклеился от оппонента и здорово головой пробил в угол ворот.

    Лига чемпионов. 5-й тур
    Голы: 1:0 — 11 Симеоне, 2:0 — 16 Симеоне, 3:0 — 80 ЭстигорНаполи: Мерет, Ди Лоренцо (Дзаноли, 86), Эстигор, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй, Лоботка (Зелиньски, 83), Элмаз (Гаэтано, 73), Ндомбеле, Политано (Лосано, 73), Симеоне, Распадори (Дзербин, 83)Рейнджерс: Макгрегор, Тавернье, Дэвис, Кинг (Баришич, 76), Йылмаз, Ландстрем, Райт (Сакала, 46), Сэндс, Морелос (Чолак, 68), Кент, Тилльман (Арфилд, 67)Предупреждения: Дэвис (9), Ландстрем (42), Ким Мин Чжэ (88), Мариу Руй (90)

    После 5 туров «Наполи» лидирует в группе А с 15 очками. «Рейнджерс» замыкает квартет с нулем баллов, но все еще может побороться за третье место и выход в Лигу Европы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября..Stat1Match Наполи Италия — Рейнджерс Шотландия 3:0 (2:0, 1:0)

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