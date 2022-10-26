«Наполи» — «Рейнджерс»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче хозяева открыли на 11-й минуте. Ди Лоренцо справа вырезал передачу в шотландскую штрафную, где Джованни Симеоне первым касанием мяч обработал, а вторым пробил точно под дальнюю штангу.
Спустя пять минут Мариу Руй с левого фланга выполнил роскошную передачу к линии вратарской, отрезав оборону, а Симеоне в падении головой переправил мяч в сетку ворот.
На 80-й минуте Лео Эстигор сделал счет крупным. Распадори от угла поля сделал подачу к 11-метровой отметке, Эстигор отклеился от оппонента и здорово головой пробил в угол ворот.
После 5 туров «Наполи» лидирует в группе А с 15 очками. «Рейнджерс» замыкает квартет с нулем баллов, но все еще может побороться за третье место и выход в Лигу Европы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Ливерпулю», а «Рейнджерс» примут дома «Аякс». Оба противостояния состоятся 1 ноября..Stat1Match Наполи Италия — Рейнджерс Шотландия 3:0 (2:0, 1:0)