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    «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 13-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем»

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    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах
    Добро пожаловать на стадион «Сити Граунд», где новичок Премьер-Лиги «Ноттингем Форест» примет «Ливерпуль». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 22 сентября в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    Клуб из Уэст-Бриджфорда замыкает турнирную таблицу АПЛ, набрав 6 очков по итогам 11-ти матчей. На счету «Ноттингем Форест» лишь одна победа со старта сезона. Подопечные Стива Купера добыли три очка в домашнем матче 2-го тура против «Вест Хэма» (1-0). Таким образом, с середины августа «Ноттингем Форест» не может выиграть на протяжении 9-ти матчей подряд. В крайней встрече новички чемпионата сыграли нулевую ничью с «Брайтоном» на выезде.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» после провального старта чемпионата постепенно приходит в себя и на данный момент занимает седьмую позицию в таблице, набрав 16 очков. Впервые в сезоне подопечным Юргена Клоппа удалось выиграть два матча подряд. В центральной встрече 11-го тура «мерсисайдцы» смогли сломить сопротивление «Манчестер Сити» на «Энфилде» (1-0), а в предыдущем матче «красным» вновь было достаточно одного забитого мяча, чтобы обыграть при родных трибунах «Вест Хэм» (1-0). Во встрече с «молотобойцами» третий мяч в сезоне забил Нуньес.

    Личные встречи

    В марте этого года команды встречались между собой в 1/4 финала Кубка Англии, где минимальную победу одержал «Ливерпуль» (1-0). Всего за пять последних матчей на счету «мерсисайдцев» три победы, еще в двух встречах команды сыграли между собой вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.05.

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