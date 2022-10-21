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    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Брайтоном»

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    Добро пожаловать на «Этихад», где действующие чемпионы из Манчестера примут «Брайтон». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 22 октября 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице и отстают от лидирующего «Арсенала» на 4 очка. Всего в активе «горожан» 23 балла: 7 побед, 2 ничьи и одно поражение. «Манчестер Сити» является лучшей командой чемпионата по забитым голам и общей разницей мячей (33-10). В предыдущем туре «Манчестер Сити» прервал свою девятиматчевую победную серию, уступив с минимальным счете на «Энфилде» «Ливерпулю» (0-1). Это поражение также стало для подопечных Хосепа Гвардиолы первым с начала сезона.

    «Брайтон»

    «Брайтон» с 15-ю очками располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ. На счету подопечных Роберто Де Дзерби, сменившего на посту главного тренера Грэма Поттера, 4 победы, 3 ничьи и 3 поражения со старта сезона. В предыдущем туре «Брайтон» не смог дома переиграть аутсайдера чемпионата «Ноттингем Форест» (0:0). Таким образом, «чайки» не выигрывают в течение 4-х матчей подряд. Последний успех «Брайтона» был в начале сентября против «Лестера» в 6-м туре (5:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» дважды крупно обыграл «Брайтон» (4-1 в гостях и 3-0 дома). Всего за пять последних встреч на счету «горожан» 4 победы, «Брайтон» выиграл один раз.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» с коэффициентом 2.26.

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