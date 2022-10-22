«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» пока находится на 2 месте. Причем отставание от лидера «Арсенала» составляет 4 очка.

Команда Хосепа Гвардиолы традиционно мощно атакует. Да и Эрлинг Холанн блистает, забив уже 15 мячей в АПЛ.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 1.206.7014.00Фрибет$40

В своем последнем поединке «Манчестер Сити» проиграл. На выезде команда минимально уступила «Ливерпулю».

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«Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Нужно же догонять «канониров»!

«Брайтон»

«Брайтон» проводит прекрасный сезон. Скромный клуб сейчас занимает 8 место в турнирной таблице.

Обороняется команда довольно неплохо. Вот только с реализацией у «Брайтона» дела обстоят неважно: всего 14 забитых мячей в 10 матчах.

«Брайтон» в своем последнем матче потерял два очка. Дома «чайки» не сумели одолеть «Ноттингем Форест» (0:0).

Наверняка «Брайтон» постарается дать бой действующему чемпиону. Основной расчет будет на надежность тылов.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 7.10, а победу «Брайтона» — за 14.00.

«Манчестер Сити» постарается исправиться за неудачу в минувшем туре . «Брайтон» слабовато выглядит в атаке.

Холанн и компания способны обеспечить голепад. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.