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    «Манчестер Сити» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, АПЛ, 22 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брайтон»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Брайтоном» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Октября 2022 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» пока находится на 2 месте. Причем отставание от лидера «Арсенала» составляет 4 очка.

    Команда Хосепа Гвардиолы традиционно мощно атакует. Да и Эрлинг Холанн блистает, забив уже 15 мячей в АПЛ.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В своем последнем поединке «Манчестер Сити» проиграл. На выезде команда минимально уступила «Ливерпулю».

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    «Манчестер Сити» наверняка будет активно атаковать. Нужно же догонять «канониров»!

    «Брайтон»

    «Брайтон» проводит прекрасный сезон. Скромный клуб сейчас занимает 8 место в турнирной таблице.

    Обороняется команда довольно неплохо. Вот только с реализацией у «Брайтона» дела обстоят неважно: всего 14 забитых мячей в 10 матчах.

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    • «Брайтон» в своем последнем матче потерял два очка. Дома «чайки» не сумели одолеть «Ноттингем Форест» (0:0).

    Наверняка «Брайтон» постарается дать бой действующему чемпиону. Основной расчет будет на надежность тылов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают взять за 7.10, а победу «Брайтона» — за 14.00.

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    «Манчестер Сити» постарается исправиться за неудачу в минувшем туре. «Брайтон» слабовато выглядит в атаке.

    Холанн и компания способны обеспечить голепад. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.26.

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    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 22.10.2022. Прогнозы на футбол. Где Холанн, там и голы!
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