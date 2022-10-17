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    Нагельсман: «Бавария» заслуженно обыграла «Фрайбург»

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о победе над «Фрайбургом» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Перед нами стоял вызов и ребята приняли его очень хорошо, показав отличный футбол. Это огромная заслуга команды.

    Я очень горжусь игроками, наша победа была заслуженной. Мы забили много хороших голов», — сказал Нагельсман пресс-службе мюнхенцев.

    «Бавария» набрала 19 очков и поднялась на второе место в бундеслиге. «Фрайбург» опустился на третью позицию (18 очков).

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    В следующем туре команда Юлиана Нагельсманна сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Фрайбург» примет «Вердер». Оба матча пройдут 22 октября.

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