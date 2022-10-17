Нагельсман: «Бавария» заслуженно обыграла «Фрайбург»

Главный тренер «Баварии»высказался о победе над «Фрайбургом» (5:0) в матче 10-го тура чемпионата Германии.

«Перед нами стоял вызов и ребята приняли его очень хорошо, показав отличный футбол. Это огромная заслуга команды.

Я очень горжусь игроками, наша победа была заслуженной. Мы забили много хороших голов», — сказал Нагельсман пресс-службе мюнхенцев.

«Бавария» набрала 19 очков и поднялась на второе место в бундеслиге. «Фрайбург» опустился на третью позицию (18 очков).

Календарь и таблица Бундеслиги

В следующем туре команда Юлиана Нагельсманна сыграет на выезде с «Хоффенхаймом», а «Фрайбург» примет «Вердер». Оба матча пройдут 22 октября.