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    Дортмундская «Боруссия» уступила «Униону», Хаберер оформил дубль

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    Берлинский «Унион» одержал домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (2:0) в матче 10-го тура Бундеслиги.

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    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. Кобель получил мяч от своего же игрока, а потом потерял над ним контроль, оказавшись на газоне. Этим воспользовался Яник Хаберер, поразив пустые ворота.

    А на 21-й минуте полузащитник «Униона» оформил дубль, нанеся точный удар в левый нижний угол ворот «Боруссии» из-за штрафной.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Боруссия Д 2:0
    Голы: 1:0 Яник Хаберер (8'), 2:0 Яник Хаберер (21') Унион: Фредерик Реннов, Тимо Баумгартль, Робин Кнохе, Диогу Лейте, Кристофер Триммель, Андраш Шчафер (Милош Пантович, 87'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Мортен Торсби, 62'), Юлиан Рюэрсон, Жордан Сьебатшё, Шеральдо Бекер (Джейми Левелинг, 87') Боруссия Д: Юссуфа Мукоко, Карим Адейеми (Юлиан Брандт, 46'), Рафаэл Геррейру, Салих Озкан (Марко Ройс, 46'), Эмре Джан (Джованни Рейна, 82'), Джуд Беллингхэм, Тома Мёнье (Дониелл Мален, 46'), Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Никлас Зюле (Торган Азар, 70'), Грегор Кобель Предупреждения: Тимо Баумгартль (16'), Салих Озкан (29'), Нико Шлоттербек (55')

    «Унион» набрал двадцать три очка и закрепляется на первом месте в таблице Бундеслиги, а «Боруссия» остаётся с шестнадцатью баллами, опускаясь на восьмое место.

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