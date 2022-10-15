Примера. «Атлетик» сыграет с «Атлетико», мадридский «Реал» против «Барселоны»

«Райо Вальекано» — «Хетафе» 0:0
В первом поединке 9-го тура Примеры «Райо Вальекано» и «Хетафе» сыграли нулевую ничью.
Во втором тайме нападающий хозяев Оскар Трехо не смог реализовать пенальти.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Хетафе 0:0
Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Флорьян Лежён, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Óscar Valentín, Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 71'), Иси Паласон (Хосе Посо, 85'), Оскар Трехо (Бебе, 85'), Альваро Гарсия (Pep Chavarria, 68'), Серхио Камельо (Радамель Фалькао, 68') Хетафе: Энес Унал (Хайме Мата, 90'), Борха Майораль (Порту Кристиан, 72'), Неманья Максимович (Хуан Иглесиас, 59'), Луис Милья, Карлос Аленья, Fabrizio German Angileri (Angel Algobia, 59'), Домингуш Дуарте, Стефан Митрович, Даконам Ортега Дьене, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Fabrizio German Angileri (24'), Стефан Митрович (42'), Алехандро Катена (81'), Angel Algobia (83'), Бебе (86')
У «Райо» 11 очков, с которыми он занимает 11-е место. «Хетафе» с 8 баллами находится на 14-й позиции.
«Жирона» — «Кадис»
15 октября, 15:00 мск
«Валенсия» — «Эльче»
15 октября, 17:15 мск
«Мальорка» — «Севилья»
15 октября, 19:30 мск
«Атлетик» — «Атлетико»
15 октября, 22:00 мск
«Сельта» — «Реал Сосьедад»
16 октября, 15:00 мск
«Реал» — «Барселона»
16 октября, 17:15 мск
«Эспаньол» — «Вальядолид»
16 октября, 19:30 мск
«Бетис» — «Альмерия»
16 октября, 22:00 мск