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    Талалаев рассказал, было ли у него предложение от «Локомотива»

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    Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев опроверг информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера «Локомотива».

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мне интересно, кто это все распространяет? Ни один человек из "Локомотива" не связывался со мной.

    Вы меня знаете давно, я всегда говорю правду. Если бы у меня были какие-то шансы оказаться в "Локомотиве", я бы пришел и сказал бы… скорее всего, я не пришел бы, потому что готовился бы к этой работе», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

    Сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» может занять наставник «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов.

  • Источник: Новым главным тренером «Локомотива» будет россиянин
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    • Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

    «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.

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