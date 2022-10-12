Талалаев рассказал, было ли у него предложение от «Локомотива»

Бывший главный тренер «Ахмата»опроверг информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера

«Мне интересно, кто это все распространяет? Ни один человек из "Локомотива" не связывался со мной.

Вы меня знаете давно, я всегда говорю правду. Если бы у меня были какие-то шансы оказаться в "Локомотиве", я бы пришел и сказал бы… скорее всего, я не пришел бы, потому что готовился бы к этой работе», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Сообщалось, что пост главного тренера «Локомотива» может занять наставник «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов.

Напомним, на прошлой неделе «Локомотив» уволил главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров.