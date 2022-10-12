Сампаоли: «Севилья» была лучше «Боруссии» во многих моментах

Главный тренер «Севильи»после ничьей против «Боруссии» Д (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда сделала шаг вперед в своем развитии.

«Мы были лучше во многих моментах. Я думаю, что это шаг вперед для команды. Я думаю только о следующем матче и о том, чтобы команда продолжала соревноваться.

Когда мы найдем способ играть определенным образом, тогда начнем смотреть в будущее. Сегодня мы только начинаем привыкать друг к другу», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в группе G. «Севилья» с 2 набранными баллами располагается на 3-й строчке, опережая «Копенгаген» по дополнительным показателям.