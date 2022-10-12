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    Сампаоли: «Севилья» была лучше «Боруссии» во многих моментах

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    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли после ничьей против «Боруссии» Д (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда сделала шаг вперед в своем развитии.

    Хорхе Сампаоли
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    Хорхе Сампаоли

    «Мы были лучше во многих моментах. Я думаю, что это шаг вперед для команды. Я думаю только о следующем матче и о том, чтобы команда продолжала соревноваться.

    Когда мы найдем способ играть определенным образом, тогда начнем смотреть в будущее. Сегодня мы только начинаем привыкать друг к другу», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Боруссия» набрала 7 очков и занимает 2-е место в группе G. «Севилья» с 2 набранными баллами располагается на 3-й строчке, опережая «Копенгаген» по дополнительным показателям.

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