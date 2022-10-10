ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Трансферный дайджест. 4 — 10 октября
  • 22:06
    • Назначены арбитры на матчи 4-го тура Лиги чемпионов
  • 19:53
    • «Динамо» на выезде обыграло «Магнитку», у Муранова дубль
  • 17:44
    • СМИ: Аллегри не уволят из «Ювентуса» до конца 2022 года
  • 16:57
    • Босния примет решение о проведении игры с Россией 31 октября
    Все новости спорта

    Тренер «Копенгагена»: Мы играем на «Паркене» перед своими болельщиками, и это скажется на игре с «Ман Сити»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Копенгаген Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Англии
    Главный тренер «Копенгагена» Якоб Нееструп поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча с «Манчестер Сити» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Якоб Нееструп
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якоб Нееструп

    В 3-м туре «Сити» обыграл датчан со счетом 5:0. У «Сити» 9 очков, у «Копенгагена» — 1.

    «Мы проанализировали некоторые моменты, в которых можно прибавить. Одновременно постарались понять, как нейтрализовать сильные стороны "Сити".

    Не подвергается сомнению, что "Сити" снова будет подолгу владеть мячом. Но надеюсь, на этот раз, когда мяч будет у нас, мы будем комбинировать подольше.

    Нам надо быть немного спокойнее при владении, потому что в этом случае мы сможем забрать у соперника 4-5% владения, а игра станет немного более равной.

    Вдобавок, мы играем на "Паркене" перед своими болельщиками, и это тоже скажется на игре», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Команды сыграют 11 октября в Копенагене. Начало встречи 19:45 мск. С прогнозами на встречу можно ознакомиться тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Римляне оставят ни с чем «фиалок»
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • Очередная неудача «лесников»?!
  • «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Алания» выиграет в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Алания». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 11 октября
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Милан — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Шахтер — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры