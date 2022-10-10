Тренер «Копенгагена»: Мы играем на «Паркене» перед своими болельщиками, и это скажется на игре с «Ман Сити»

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего домашнего матча св рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В 3-м туре «Сити» обыграл датчан со счетом 5:0. У «Сити» 9 очков, у «Копенгагена» — 1.

«Мы проанализировали некоторые моменты, в которых можно прибавить. Одновременно постарались понять, как нейтрализовать сильные стороны "Сити".

Не подвергается сомнению, что "Сити" снова будет подолгу владеть мячом. Но надеюсь, на этот раз, когда мяч будет у нас, мы будем комбинировать подольше.

Нам надо быть немного спокойнее при владении, потому что в этом случае мы сможем забрать у соперника 4-5% владения, а игра станет немного более равной.

Вдобавок, мы играем на "Паркене" перед своими болельщиками, и это тоже скажется на игре», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Команды сыграют 11 октября в Копенагене. Начало встречи 19:45 мск. С прогнозами на встречу можно ознакомиться тут.