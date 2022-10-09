Составы команд на матч 12-го тура РПЛ «Оренбург» — «Ахмат»

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ахмата» на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Павловец, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Харин, Конате.

Встреча состоится сегодня, 9 октября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало матча — в 16:30 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

Грозненский «Ахмат» в 11 матчах набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Оренбург» (15) — на девятом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).