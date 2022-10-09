ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел Кавер-арт ​​Need for Speed UnboundПерсональный стиль, скорость и никакого пастгена. Что известно о новой ​​Need for Speed Unbound? Алексей ОлейникОлейник ничего не показал в бою с Латифи. На этот раз «дяде Леше» не помогла даже борьба
  • 00:04
    • «Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» в первом матче сезона НХЛ
  • 23:59
    • «Лион» и «Тулуза» разошлись миром
  • 23:53
    • «Валенсия» обыграла «Осасуну» на выезде
  • 23:42
    • Александрова вырвала победу у Мартинцовой и встретится со Свёнтёк в полуфинале Остравы
  • 23:26
    • «Вердер» вырвал выездную победу у «Хоффенхайма»
  • 22:41
    • «Адана» сыграла вничью с «Газиантепом». Дзюба вышел на поле в конце матча
  • 22:23
    • СКА добыл волевую победу над «Витязем»
    Все новости спорта

    «Ахмат» продлит победную серию?

    «Оренбург» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат России 9 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Ахмат Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Оренбург» выиграл два предыдущих матча в РПЛ
    «Оренбург» сыграет на своем поле против грозненского «Ахмата» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 16:30 мск. «Оренбург» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Октября 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.

    «Оренбург» пришел в себя после серии неудачных результатов. И в этом плане, конечно, надо отметить выдержку и терпение руководителей клуба, которые не стали паниковать даже после сокрушительного поражения от «Зенита» в Кубке России со счетом 0:8.

    Коэффициенты матча Оренбург — Ахмат

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.552.80Фрибет$40
    •

    Несмотря на явный повод для смены главного тренера, хозяева «Оренбурга» не стали увольнять Марцела Личку. И, наверное, это правильное.

    «Оренбург» выиграл два предыдущих матча в РПЛ — против «Пари НН» и «Сочи», при этом забив в общей сложности шесть мячей.

    А между этими матчами была еще победа над «Динамо» в Кубке России. Столичную команду «Оренбург» дожал в серии пенальти.

    «Ахмат»

    «Ахмат» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 11-ти турах 17 очков.

    А вот в «Ахмате» уже успели психануть. В начале сентября грозненский клуб отправил в отставку Андрея Талалаева прямо по ходу матча с «Пари НН» (1:3).

    Вскоре команду возглавил опытный Сергей Ташуев. И судя по недавним результат, это был верный шаг.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Ахмат» одержал три победы подряд. Грозненцы обыграли «Урал» и «Динамо» в рамках РПЛ и разобрались в Кубке России с «Ростовом».

    «Ахмат» выиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде в рамках чемпионата России.

    Прогноз и ставка

    На «Оренбург» в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Ахамата» — за 2.83.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В конце августа «Ахмат» уверенно обыграл «Оренбург» (3:1) в Кубке России. Понятно, что команда Лички теперь настроена на реванш, но, честно говоря, в этом плане есть определенные сомнения. Даже с учетом того, что уральский клуб здорово провел недавние матчи.

    Все-таки «Ахмат» тоже неплохо выглядел в предыдущих турах. Грозненцам явно пошла на пользу смена главного тренера.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2.5 за 1.98. В данном случае лучше зарядить на голы, чем на исход.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Квон Сун Ву — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Фриц — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ворскла — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сибирь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Слуцк — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корне — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сассуоло — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оренбург» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 09.10.2022. Прогнозы на футбол. «Ахмат» продлит победную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры