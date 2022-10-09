«Оренбург»
«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 11-ти сыгранных матчей, в которых набрал 15 очков.
«Оренбург» пришел в себя после серии неудачных результатов. И в этом плане, конечно, надо отметить выдержку и терпение руководителей клуба, которые не стали паниковать даже после сокрушительного поражения от «Зенита» в Кубке России со счетом 0:8.
Коэффициенты матча Оренбург — Ахмат
Несмотря на явный повод для смены главного тренера, хозяева «Оренбурга» не стали увольнять Марцела Личку. И, наверное, это правильное.
«Оренбург» выиграл два предыдущих матча в РПЛ — против «Пари НН» и «Сочи», при этом забив в общей сложности шесть мячей.
А между этими матчами была еще победа над «Динамо» в Кубке России. Столичную команду «Оренбург» дожал в серии пенальти.
«Ахмат»
«Ахмат» тем временем находится на седьмой строчке, набрав в 11-ти турах 17 очков.
А вот в «Ахмате» уже успели психануть. В начале сентября грозненский клуб отправил в отставку Андрея Талалаева прямо по ходу матча с «Пари НН» (1:3).
Вскоре команду возглавил опытный Сергей Ташуев. И судя по недавним результат, это был верный шаг.
«Ахмат» одержал три победы подряд. Грозненцы обыграли «Урал» и «Динамо» в рамках РПЛ и разобрались в Кубке России с «Ростовом».
«Ахмат» выиграл три из четырех предыдущих матчей на выезде в рамках чемпионата России.
Прогноз и ставка
На «Оренбург» в этом матче можно поставить за 2.43, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Ахамата» — за 2.83.
В конце августа «Ахмат» уверенно обыграл «Оренбург» (3:1) в Кубке России. Понятно, что команда Лички теперь настроена на реванш, но, честно говоря, в этом плане есть определенные сомнения. Даже с учетом того, что уральский клуб здорово провел недавние матчи.
Все-таки «Ахмат» тоже неплохо выглядел в предыдущих турах. Грозненцам явно пошла на пользу смена главного тренера.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2.5 за 1.98. В данном случае лучше зарядить на голы, чем на исход.