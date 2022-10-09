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    «Монако» уверенно обыграл «Монпелье»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Монако Монпелье
    «Монпелье» на своем поле сыграл против «Монако» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый свой гол гости этого матча забили на 46-й минуте первого тайма, отличился Бреел Эмболо и забил под перекладину. А на 80-й минуте встречи Майрон Боаду удвоил преимущество своей команды — 0:2.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Монпелье — Монако 0:1
    Голы: 0:1 Брил Эмболо (45 + 1'), 0:2 Мирон Боадю (80') Монпелье: Йонас Омлин, Enzo Tchato, Кристофер Жюльен, Максим Эстеве, Николя Коцца, Жордан Ферри, Жорис Шотар, Арно Норден (Фет Мауасса, 62'), Тежи Саванье, Стефи Мавидиди (Вахби Хазри, 62'), Sepe Elye Wahi Монако: Брил Эмболо (Мирон Боадю, 73'), Виссам Бен-Йеддер, Александр Головин, Юссуф Фофана, Мохамед Камара, Maghnes Akliouche (Крепин Дьятта, 46'), Каю Энрике, Бенуа Бадьяшиль, Аксель Дисаси, Vanderson, Александр Нюбель Предупреждения: Максим Эстеве (11'), Каю Энрике (26'), Бенуа Бадьяшиль (65'), Мохамед Камара (71')

    «Монако» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 20 очков, а «Монпелье» располагается на 10-м месте с 12-ю баллами в активе.

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