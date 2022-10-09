ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовский«Барселона» — «Сельта». Онлайн
  • 20:36
    • «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» на «Эмирейтс», Сака забил два мяча
  • 22:56
    • Гол Роналду принес МЮ выездную победу над «Эвертоном»
  • 20:58
    • «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром», проигрывая 0:2
  • 18:39
    • «Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом»
  • 23:52
    • «Рома» выиграла у «Лечче» благодаря голу Дибалы
    Все новости спорта

    Лоран Блан возглавил «Лион»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лион Лига 1 Футбол Франции
    Бывший наставник сборной Франции Лоран Блан стал новым главным тренером «Лиона».

    Лоран Блан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоран Блан

    На этом посту он сменил Петера Боса, который был отправлен в отставку. 56-летний специалист заключил контракт с французским клубом до 2024 года.

    Блан начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Бордо», с которым в сезоне-2008/09 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

    В 2010-м он возглавил сборную Франции и принял с ней участие в чемпионате Европы-2012.

    С 2013 по 2016 годы специалист возглавлял «ПСЖ» и выиграл с ним три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Франции и три Кубка французской лиги.

    Последним местом работы 56-летнего француза стал катарский «Эль-Райян», из которого Блан был уволен в феврале этого года.

    «Лион» после 10 матчей занимает восьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Манкунианцы забьют и пропустят после перерыва
  • «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.18
    •
  • Где Левандовски, там и голепад!
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Римляне оставят ни с чем «фиалок»
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 10 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бублик — Гарин
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Гаске — Накашима
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тим — Соуза
  • Теннис
  • Завтра в 18:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карацев — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры