Лоран Блан возглавил «Лион»

Бывший наставник сборной Франциистал новым главным тренером

На этом посту он сменил Петера Боса, который был отправлен в отставку. 56-летний специалист заключил контракт с французским клубом до 2024 года.

Блан начал тренерскую карьеру в 2007 году в «Бордо», с которым в сезоне-2008/09 стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции.

В 2010-м он возглавил сборную Франции и принял с ней участие в чемпионате Европы-2012.

С 2013 по 2016 годы специалист возглавлял «ПСЖ» и выиграл с ним три чемпионата, два Кубка, три Суперкубка Франции и три Кубка французской лиги.

Последним местом работы 56-летнего француза стал катарский «Эль-Райян», из которого Блан был уволен в феврале этого года.

«Лион» после 10 матчей занимает восьмое место в чемпионате Франции, набрав 14 очков.