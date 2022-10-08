Добро пожаловать на стадион «Альфонсо Перес» в Хетафе, где местная команда примет одного из лидеров чемпионата — мадридский «Реал». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Хетафе»

«Хетафе» занимает 14-е место по итогам 7-го тура Примеры. На счету подопечных Кике Флореса 7 очков: 2 победы, одна ничья и 4 поражения. В предыдущем туре Ла Лиги «Хетафе» принимал дома «Вальядолид» и уступил со счетом 2:3. На 73-й минуте хозяева имели возможность счет сравнять, но турецкий нападающий Унал не смог реализовать пенальти.

За четыре домашних матча в сезоне коллектив Кике Флореса смог выиграть только один раз — это произошло в 5-м туре против «Реал Сосьедад» (2:1). В трех других встречах «Хетафе» набрал одно одно очко (победа и два поражения).

«Реал»

Мадридский клуб делит первое место с «Барселоной» по количеству набранных очков — 19. В предыдущем туре Ла Лиги «Реал» не смог справиться дома с «Осасуной» (1:1) и впервые в сезоне потерял очки. На гол Винисиуса гости ответили точным ударом Кике Гарсия на старте второго тайма. А на 79-й минуте матча Бензема не смог забить одиннадцатиметровый.

В среду «Реал» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов принимал дома донецкий «Шахтер». Исход матча был решен в первом тайме, где на два гола Родриго и Винисиуса гости ответили точным ударом Зубкова (2:1). «Реал» одержал третью победу в группе и закрепился на первом месте в группе.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами. «Хетафе» одержал минимальную победу со счетом 1:0, а на «Сантьяго Бернабеу» был сильнее «Реал» (2:0). Всего за пять последних матчей на счету сливочных три победы, у «Хетафе» — одна. Еще в одной встрече команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хетафе» — «Реал» с коэффициентом 2.05.