Добро пожаловать на «Олимпико», где «Рома» будет принимать лидера квартета C — «Бетис». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

Коллектив Жозе Моуриньо после двух матчей занимает третью позицию в группе, набрав 3 очка. Выезд в Болгарию в первом туре на матч против местного «Лудогорца» получился для римлян неудачным. Счет был открыт на 72-й минуте встречи, благодаря голу нападающего хозяев Каули Соуза. За четыре минуты до конца встречи вышедший на замену Шомуродов счет сравнял и, казалось бы, принес команде ничью. Но уже спустя две минуты полузащитник «Лудогорца» Нонато забил победный мяч, зафиксировав итоговый счет и победу болгар (2:1).

В следующем матче в Риме «волки» принимали финский ХИК. Уже к 13-й минуте гости остались в меньшинстве после грубого нарушения защитника Тенхо, но в первом тайме римляне так и не смогли реализовать численное преимущество в забитые мячи. Голевое пиршество началось во второй половине игры, где подопечные Моуриньо в течение 20-ти минут забили три безответных мяча. Отличились Дибала, Пеллегрини и Белотти.

В чемпионате Италии «Рома» идет шестой, набрав 16 очков после 8-ми туров. В крайнем матче Серии А римляне на выезде переиграли «Интер» (2:1)

«Бетис»

Испанский клуб лидирует в своей группе, одержав победы в обоих стартовых матчах Лиги Европы. Подопечные Мануэля Пеллегрини без проблем разобрались в первом матче на выезде против клуба ХИК (0:2). Дублем отметился бразильский нападающий Жозе Виллиан. Во втором туре испанцы в Севилье принимали «Лудогорец», где в голевой перестрелке «Бетис» одержал победу со счетом 3:2.

В чемпионате Испании «Бетис» идет четвертым, набрав 15 очков после 7-ми туров. В предыдущем туре команда Мануэля Пеллегрини играла на выезде против «Сельты» и уступила с минимальным счетом (0:1).

Личные встречи

«Рома» и «Бетис» еще ни разу не встречались между собой в официальных матчах. Единственная встреча между командами в 2021 году носила товарищеский характер, где испанский клуб одержал победу со счетом 5:2.

Прямая речь

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо:

— Играть против испанских команд всегда трудно, даже если речь не о представителях «большой тройки». Нам будет непросто, но то же самое могут сказать и наши соперники. На нашей стороне 60-тысячная публика, и я надеюсь, что поддержка будет отличной. Сейчас на счету «Ромы» всего три набранных очка — не лучший показатель. Нам крайне необходима победа.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Бетис» с коэффициентом 2.00.