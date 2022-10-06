«Рома»
«Рома» пока находится на третьем месте в группе. А ведь от команды Жозе Моуриньо ожидают борьбы за трофей.
Да и в своем чемпионате команда выступает не столь успешно. «Рома» идет лишь на 6 месте, отставая 4 очка от лидера «Наполи».
Коэффициенты матча Рома — Бетис
Зато предыдущий тур Серии А «волки» могут записать себе в актив. На выезде «Рома» переиграла «Интер» (1:2).
«Рома» не балует стабильностью результатов. Зато неплохо проявляет себя Пауло Дибала, отличившийся уже четырьмя голами в чемпионате.
«Бетис»
Севильцы уверенно лидируют в группе С. Оба своих поединка «Бетис» выиграл, и явно намеревается продолжить этот успешный сериал.
А вот в своем чемпионате команда смотрится не менее грозно. «Бетис» находится на высоком четвертом месте, лишь немного отставая от признанных грандов Примеры.
Интересно, что севильцы вообще не знают, что такое ничья. В чемпионате у команды 5 побед при двух поражениях.
В предыдущем своем поединке «Бетис» уступил. На выезде команда потерпела минимальную неудачу в матче с «Сельтой».
Прогноз и ставка
На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Бетиса» — за 4.50.
«Рома» наверняка постарается одолеть главного конкурента. «Бетис»
Севильцы не столь результативны. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.