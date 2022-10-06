ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиЖертва обстоятельств. «Севилья» в беде, но спасет ли ее увольнение Хулена Лопетеги? Златан Ибрагимович быстро понял, что не сможет стать главным в «Барселоне» Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны» Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • 23:58
    • «Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ
    Все новости спорта

    В Вечном городе забивают не все

    «Рома» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Европы, 6 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рому Прогнозы на Бетис Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол Испании Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Рома» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала
    «Рома» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа C 06 Октября 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •

    «Рома»

    «Рома» пока находится на третьем месте в группе. А ведь от команды Жозе Моуриньо ожидают борьбы за трофей.

    Да и в своем чемпионате команда выступает не столь успешно. «Рома» идет лишь на 6 месте, отставая 4 очка от лидера «Наполи».

    Коэффициенты матча Рома — Бетис

    1X2Новым игрокам
  • 1.803.754.40Фрибет$40
    •

    Зато предыдущий тур Серии А «волки» могут записать себе в актив. На выезде «Рома» переиграла «Интер» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Рома» не балует стабильностью результатов. Зато неплохо проявляет себя Пауло Дибала, отличившийся уже четырьмя голами в чемпионате.

    «Бетис»

    Севильцы уверенно лидируют в группе С. Оба своих поединка «Бетис» выиграл, и явно намеревается продолжить этот успешный сериал.

    А вот в своем чемпионате команда смотрится не менее грозно. «Бетис» находится на высоком четвертом месте, лишь немного отставая от признанных грандов Примеры.

  • Прощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать
  • Хотя Роналду — последнее напоминание о славном прошлом «МЮ», он не должен быть частью их будущего
  • Вчера

    • Интересно, что севильцы вообще не знают, что такое ничья. В чемпионате у команды 5 побед при двух поражениях.

    В предыдущем своем поединке «Бетис» уступил. На выезде команда потерпела минимальную неудачу в матче с «Сельтой».

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Бетиса» — за 4.50.

    «Рома» наверняка постарается одолеть главного конкурента. «Бетис» не слишком стабилен в плане игры и результатов.

    Севильцы не столь результативны. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Жувентуде — Коринтианс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чжан Чжичжэнь — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Котов
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шаповалов — Джонсон
  • Теннис
  • Сегодня в 08:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Отте
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Гоффен — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гарин — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Циципас — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.24
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Реал — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рома» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 06.10.2022. Прогнозы на футбол. В Вечном городе забивают не все
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры