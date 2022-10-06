«Рома» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 6 октября, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» пока находится на третьем месте в группе. А ведь от команды Жозе Моуриньо ожидают борьбы за трофей.

Да и в своем чемпионате команда выступает не столь успешно. «Рома» идет лишь на 6 месте, отставая 4 очка от лидера «Наполи».

Коэффициенты матча Рома — Бетис 1X2Новым игрокам 1.803.754.40Фрибет$40

Зато предыдущий тур Серии А «волки» могут записать себе в актив. На выезде «Рома» переиграла «Интер» (1:2).

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«Рома» не балует стабильностью результатов. Зато неплохо проявляет себя Пауло Дибала, отличившийся уже четырьмя голами в чемпионате.

«Бетис»

Севильцы уверенно лидируют в группе С. Оба своих поединка «Бетис» выиграл, и явно намеревается продолжить этот успешный сериал.

А вот в своем чемпионате команда смотрится не менее грозно. «Бетис» находится на высоком четвертом месте, лишь немного отставая от признанных грандов Примеры.

Интересно, что севильцы вообще не знают, что такое ничья. В чемпионате у команды 5 побед при двух поражениях.

В предыдущем своем поединке «Бетис» уступил. На выезде команда потерпела минимальную неудачу в матче с «Сельтой».

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Бетиса» — за 4.50.

«Рома» наверняка постарается одолеть главного конкурента. «Бетис» не слишком стабилен в плане игры и результатов .

Севильцы не столь результативны. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.