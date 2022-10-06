«Рома» — «Бетис»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы римскойи испанскогона матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Рома»: Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте, Дзаньоло, Дибала, Абрахам, Залевски.

«Бетис»: Браво, Песселья, Луис Фелипе, Миранда, Гуардадо, Хоакин, Каналес, Родригес, Руибаль, Виллиан Жозе, Фекир.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Роме». Коэффициент на ее победу — 1.83, на успех «Бетиса» — 4.82, на ничью — 3.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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