ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло Дибала«Рома» — «Бетис». Онлайн
  • 21:20
    • «Рома» и «Бетис» назвали стартовые составы
  • 19:15
    • Форвард «Лейпцига» признан игроком недели в ЛЧ
  • 21:44
    • «Вест Хэм» минимально выиграл у «Андерлехта»
  • 21:39
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» победу над «Омонией»
  • 21:27
    • «Ренн» — «Динамо» Киев: стартовые составы
    Все новости спорта

    «Рома» и «Бетис» назвали стартовые составы

    «Рома» — «Бетис»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Испании Бетис Футбол Италии Рома
    Стали известны стартовые составы римской «Ромы» и испанского «Бетиса» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала

    «Рома»: Руй Патрисиу, Челик, Смоллинг, Манчини, Рожер, Матич, Кристанте, Дзаньоло, Дибала, Абрахам, Залевски.

    «Бетис»: Браво, Песселья, Луис Фелипе, Миранда, Гуардадо, Хоакин, Каналес, Родригес, Руибаль, Виллиан Жозе, Фекир.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Роме». Коэффициент на ее победу — 1.83, на успех «Бетиса» — 4.82, на ничью — 3.88. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно в нашем онлайне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Вечном городе забивают не все
  • «Рома» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Добудут ли киевляне первые очки?
  • «Ренн» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Где «канониры», там и голы!
  • «Арсенал» — «Буде-Глимт». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 6 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ренн — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Арсенал — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фрайбург — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры