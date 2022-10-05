Караваев: 0:3 от «Спартака» — оплеуха. «Зениту» нельзя так проигрывать

Защитник «Зенита»считает, что питерская команда допустила непозволительную ошибку, проигравв матче Кубка России со счетом 0:3.

«Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3…

Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать.

Возможно, "Спартак" больше хотел, или где-то был недонастрой с нашей стороны. Хотя в таких матчах его не должно быть. Месяц назад встречались с ними в чемпионате — и совсем другая игра была.

Это большой матч, команды — принципиальные соперники. Сколько "Спартак" не выигрывал у нас (пять лет — прим.)! Им надо было доказать, что могут победить "Зенит", поэтому так праздновали. Имеют полное право. Победа над главным соперником — это вдвойне приятно», — приводит слова Караваева Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 11-ти туров, «Спартак» находится на третьей строчке.