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    Караваев: 0:3 от «Спартака» — оплеуха. «Зениту» нельзя так проигрывать

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев считает, что питерская команда допустила непозволительную ошибку, проиграв «Спартаку» в матче Кубка России со счетом 0:3.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3…

    Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать.

    Возможно, "Спартак" больше хотел, или где-то был недонастрой с нашей стороны. Хотя в таких матчах его не должно быть. Месяц назад встречались с ними в чемпионате — и совсем другая игра была.

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    • Это большой матч, команды — принципиальные соперники. Сколько "Спартак" не выигрывал у нас (пять лет — прим.)! Им надо было доказать, что могут победить "Зенит", поэтому так праздновали. Имеют полное право. Победа над главным соперником — это вдвойне приятно», — приводит слова Караваева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 11-ти туров, «Спартак» находится на третьей строчке.

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