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    Клопп: Мы ожидаем настоящего боя с «Рейнджерс», реальной борьбы

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отдал должное шотландскому «Рейнджерс», с которым мерсисайдцы сыграют в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    «В целом у "Рейнджерс" сейчас все очень хорошо. Мы ожидаем, что он серьезно будет бороться за хороший результат.

    "Рейнджерс" — хорошая команда, она хорошо тренированы. В прошлом году она провела исключительный сезон в еврокубках.

    Это то, к чему мы должны быть готовы. Мы ожидаем настоящего боя, реальной борьбы.

    Мы пропускаем похожие голы. У нас смелый стиль обороны, но, когда нам не хватает слаженности, возникают дыры.

    Раньше мы закрывали их за счет высокоинтенсивной игры, но если этого не делать, соперник воспользуется шансом. Надо защищаться плотнее.

    Игра в обороне — это искусство, и очень долго у нас с ним было все в порядке. Сейчас же, когда это не так, понимаешь, что надо возвращаться к азам», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    После 2-х туров у «Ливерпуля» 3 очка и второе место в группе А, а«Рейнджерс» проиграл оба стартовых матча.

    Встреча пройдет 4 октября в Ливерпуле, начало в 22:00 мск. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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