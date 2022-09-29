Зырянов возглавит новороссийский «Черноморец»

Константин Зырянов Фото: globallookpress.com
Официально о назначении 44-летнего специалиста будет объявлено после матча с «Кубанью‑Холдинг», который пройдет 1 октября.
Ожидается, что 5 октября Зырянов будет руководить «Черноморцем» в матче Кубка России против «Енисея».
Отмечается, что нынешний главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов останется в системе клуба.
Зырянов в настоящее работает в аппарате генерального директора «Зенита» советником по молодежному футболу.
«Черноморец» занимает 4‑е место в группе 1 Второй лиги, отставая от «Ротора» и «Чайки» на 5 очков при игре в запасе.