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    Зырянов возглавит новороссийский «Черноморец»

    Футбол Черноморец Футбол России Зенит
    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в ближайшее время займет пост главного тренера новороссийского «Черноморца», сообщает «Матч ТВ».

    Константин Зырянов
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    Константин Зырянов

    Официально о назначении 44-летнего специалиста будет объявлено после матча с «Кубанью‑Холдинг», который пройдет 1 октября.

    Ожидается, что 5 октября Зырянов будет руководить «Черноморцем» в матче Кубка России против «Енисея».

    Отмечается, что нынешний главный тренер «Черноморца» Эдуард Саркисов останется в системе клуба.

    Зырянов в настоящее работает в аппарате генерального директора «Зенита» советником по молодежному футболу.

    «Черноморец» занимает 4‑е место в группе 1 Второй лиги, отставая от «Ротора» и «Чайки» на 5 очков при игре в запасе.

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