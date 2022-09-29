Соболев признан лучшим игроком сентября в РПЛ

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Соболев победил в голосовании болельщиков и набрал большинство голосов экспертов канала «Матч Премьер».
В уходящем месяце форварда «Спартака» забил три гола в трех матчах.
В голосовании легенд РПЛ победили полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз.
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На награду также претендовали Никита Бурмистров из «Сочи» и Лукас Вера из «Оренбурга».
Ранее РПЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сентября. .VrezNews1 /football/2022/09/19/rpl_10_tour/