ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России

Счет на 23-й минуте открыли армейцы. Мухин с правого фланга навесил в штрафную, Адольфо Гайч выиграл верховую борьбу и пробил головой. Джанаев мяч парировал, но первым на добивании оказался Константин Кучаев, который ударом с лёта и поразил цель.
На 52-й минуте нападающий «Сочи» Владислав Сарвели получил мяч в штрафной, развернулся и по идеальной траектории низом отправил мяч в левый угол. Акинфеев до мяча дотянуться не сумел.
А на 73-й минуте Мойзес с левого фланга совершил идеальный навес в штрафную «Сочи», а Фёдор Чалов головой пробил в дальний угол.
Армейцы набрaли девять очка и зaнимают первую строчку в тaблице группы D. «Сочи» (0) рaсполагается на четвертом мeсте.
19 октября ЦСКА примет «Торпедо», а на следующий день «Сочи» сыгpает дома с «Уралом».