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    ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России

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    Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Сочи» (2:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Счет на 23-й минуте открыли армейцы. Мухин с правого фланга навесил в штрафную, Адольфо Гайч выиграл верховую борьбу и пробил головой. Джанаев мяч парировал, но первым на добивании оказался Константин Кучаев, который ударом с лёта и поразил цель.

    На 52-й минуте нападающий «Сочи» Владислав Сарвели получил мяч в штрафной, развернулся и по идеальной траектории низом отправил мяч в левый угол. Акинфеев до мяча дотянуться не сумел.

    А на 73-й минуте Мойзес с левого фланга совершил идеальный навес в штрафную «Сочи», а Фёдор Чалов головой пробил в дальний угол.

    Футбол. Россия. Кубок
    ЦСКА — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Kuchaev K. (23'), 1:1 Sarveli V. (52'), 2:1 Chalov F. (73') ЦСКА: Akinfeev I., Bruno Fuchs, Gaich A. (Chalov F., 46'), Gajic M., Kuchaev K. (Yakovlev V., 63'), Moises, Mukhin M., Nababkin K., Oblyakov I. (Ermakov N., 37'), Willyan, Zdjelar S. Сочи: Burmistrov N. (Makarchuk A., 46'), Djordjevic L. (Melkadze G., 46'), Drkusic V. (Noboa Ch., 46'), Dzhanaev S., Margasov T., Meshchaninov A., Shipunov T., Sissako M. (Yurganov I., 65'), Terekhov S., Ushatov K., Yusupov A. (Sarveli V., 45') Предупреждения: Djordjevic L. (39'), Dzhanaev S. (85')

    Армейцы набрaли девять очка и зaнимают первую строчку в тaблице группы D. «Сочи» (0) рaсполагается на четвертом мeсте.

    19 октября ЦСКА примет «Торпедо», а на следующий день «Сочи» сыгpает дома с «Уралом».

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