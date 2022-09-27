Юран об Эшуорте в «Спартаке»: Не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора

Бывший главный тренер «Химок»высказался о назначении англичанинана должность спортивного директора

«У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких игроков он будет искать для клуба? Если речь идет об иностранных игроках, то кто сейчас поедет в Россию?

Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора российского топ-клуба. Мы видим, что сборную России не допустили к участию в отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года.

Проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько футболистов сейчас едет оттуда, или россиянина. Это было бы правильнее», — приводит слова Юрана RT.