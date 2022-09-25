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    Тренер Португалии: У Роналду было три или четыре шанса забить Чехии

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    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о том, что думает о игре Криштиану Роналду в матче Лиги наций с Чехией.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Таков футбол. У Криштиану Роналду было три или четыре шанса забить. Иногда он бил неправильно, иногда правильно, но забить не смог. Это часть футбола. Он много работал на команду. Если бы Роналду не открывал те пространства, которые он открывал, мы бы не забили столько мячей.

    Конечно, от Криштиану Роналду мы все ждём голов. Но мы также ждем голов от всей португальской команды. Роналду счастлив, потому что мы выиграли», — приводит слова Сантуша O Jogo.

    Игра завершилась победой португальцев со счётом 4:0, а Роналду отметился лишь одной результативной передачей.

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