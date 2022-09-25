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    Баринов рассказал, почему не смог перейти в «Валенсию»

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    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подтвердил, что не смог перейти в «Валенсию» из-за того, что испанская Ла Лига рекомендовала местным клубам не подписывать игроков из России.

    Дмитрий Баринов
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    Дмитрий Баринов

    «Да, было такое. На каком этапе это было? Уже где-то 80 процентов. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с "Валенсией".

    Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится, переключился, отпустил это.

    Мечта осталась, но возможно ли это сейчас? Захарян ушел? Ну, давай дождемся зимы. Было бы очень сильно рад, если бы он ушел. Но все уже писали, что Захарян в "Челси" — не получилось», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

    Баринов провел в текущем чемпионате России девять мячей, в которых не отметился результативными действиями.

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