Комличенко о матче с Киргизией: России нужно опасаться только себя

Нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«Сборной России нужно опасаться только себя. Мы можем подойти ненастроенными. А вопрос мотивации очень важен.

Да, Киргизия — не гранд. Но мы едем играть за свою страну. Это мотивация номер один для всех. Кто вызывается в первый раз, хочет показать себя тренеру, чтобы на нем не поставили крест.

Что могу сказать про соперника? Мы изучали их, смотрели, как они прессингуют. Обычное впечатление. Не могу оценить уровень команды», — сказал Комличенко «Известиям».

Товарищеский матч Киргизия — Россия пройдет 24 сентября в Бишкеке. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина в 2022 году.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.