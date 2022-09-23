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    Комличенко о матче с Киргизией: России нужно опасаться только себя

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Нападающий сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от товарищеского матча с Киргизией.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Сборной России нужно опасаться только себя. Мы можем подойти ненастроенными. А вопрос мотивации очень важен.

    Да, Киргизия — не гранд. Но мы едем играть за свою страну. Это мотивация номер один для всех. Кто вызывается в первый раз, хочет показать себя тренеру, чтобы на нем не поставили крест.

    Что могу сказать про соперника? Мы изучали их, смотрели, как они прессингуют. Обычное впечатление. Не могу оценить уровень команды», — сказал Комличенко «Известиям».

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    Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

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