Польша уступила Нидерландам в Лиге наций, Бельгия обыграла Уэльс

потерпела домашнее поражение от(0:2) в матче 5-го тура группы А4 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Дюмфрис на правом фланге вырвался на оперативное пространство, с края штрафной прострелил в центр, и Коди Гакпо уже из пределов вратарской переправил мяч в створ.

А на 60-й минуте. Бергвейн получил мяч на левом фланге, выполнил передачу в центр на Янссена, а под ответную передачу уже ворвался в штрафную и неотразимо пробил низом в дальний угол.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Польша — Нидерланды 0:2 Голы: 0:1 Коди Матес Гакпо (14'), 0:2 Стивен Бергвейн (60') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Якуб Кивёр, Пшемыслав Франковский (Бартош Берешиньски, 79'), Гжегож Крыховяк, Кароль Линетти (Аркадиуш Милик, 46'), Никола Залевский (Михал Скурась, 79'), Себастьян Шиманьски (Матеуш Клих, 70'), Пётр Зелиньски (Mateusz Legowski, 86'), Роберт Левандовски Нидерланды: Мемфис Депай (Винсент Янссен, 52'), Стивен Бергвейн (Ваутер Вегорст, 75'), Коди Матес Гакпо, Дейли Блинд, Френки де Йонг (Мартен де Рон, 46'), Теун Коопмейнерс (Стивен Бергёйс, 6'), Дензел Дюмфрис, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Юрриен Тимбер, Ремко Пасвер Предупреждения: Натан Аке (32'), Коди Матес Гакпо (61'), Винсент Янссен (82'), Войцех Щенсны (85'), Ваутер Вегорст (85')

В другом матче группы сборная Бельгии одержала домашнюю победу над командой Уэльса — 2:1.

Счет в матче на 11-й минуте открыли бельгийцы. Батшуайи с правого фланга покатил мяч к линии штрафной, а набежавший Кевин Де Брёйне в касание левой ногой щёчкой попал точно в ближний угол.

На 38-й минуте уже Де Брёйне получил мяч на правом краю штрафной от Менье и прострелил на дальнюю штангу мимо Хеннесси, а Миши Батшуайи спокойно внёс снаряд в сетку.

Валлийцы отыграли один мяч на 50-й минуте. Выбежали в контратаку гости, Джонсон исполнил подачу с правого фланга, Киффер Мур перевисел в воздухе Дебаса и головой отправил мяч в сетку.

Футбол. Лига наций УЕФА. A4 Бельгия — Уэльс 2:1 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (11'), 2:0 Миши Батшуайи (38'), 2:1 Киффер Мур (50') Бельгия: Тибо Куртуа, Zeno Debast, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тома Мёнье, Юри Тилеманс (Ханс Ванакен, 76'), Аксель Витсель, Янник Карраско (Дрис Мертенс, 65'), Кевин Де Брёйне (Шарль Де Кетеларе, 90'), Эден Азар (Леандро Троссард, 65'), Миши Батшуайи (Lois Openda, 65') Уэльс: Киффер Мур (Гарет Бэйл, 64'), Даниэль Джеймс, Бреннан Джонсон, Неко Уильямс, Мэтт Смит (Joe Morrell, 64'), Этан Ампаду, Коннор Робертс, Rhys Norrington-Davies (Тайлер Робертс, 84'), Джо Родон, Крис Мепэм, Уэйн Хеннесси Предупреждения: Крис Мепэм (49'), Этан Ампаду (59'), Гарет Бэйл (78') Удаление: Roberto Martinez Montoliu (90 + 4')

Голландия лидирует в группе А4 (13 очков), Бельгия — вторая (10 очков), Польша — третья (4 очка), Уэльс — четвертый (1 очко).

Календарь и таблица Лиги наций

В 6-м туре пройдут матчи Нидерланды — Бельгия (Амстердам, воскресенье, 25 сентября) и Уэльс — Польша (Кардифф, воскресенье, 25 сентября).