ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения
  • 10:38
    • СМИ: «Реал» больше не будет пытаться подписать Мбаппе
  • 10:10
    • Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Токио
  • 09:41
    • УЕФА планирует изменить формат Суперкубок. Одним из участников станет клуб МЛС
  • 09:11
    • Стало известно, когда будет принято окончательное решение по матчу Россия — Босния и Герцеговина
  • 08:17
    • Президент УЕФА: На текущий момент об участии сборной России в международных турнирах не может быть и речи
    Все новости спорта

    Газзаев: Вернуть хотя бы сборную России было бы правильным решением УЕФА и ФИФА

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА Евро-2024
    Известный российский тренер Валерий Газзаев прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Я считаю, что РФС и Министерство спорта должны на постоянной основе взаимодействовать с ФИФА и УЕФА и другими международными спортивными организациями на тему возвращения нашего спорта на международную арену.

    Нужно идти к цели поэтапно: для начала сделать предложение, чтобы национальную сборную допустили к участию в отборе на чемпионат мира и Европы, а уже потом добиваться возвращения клубов. Такая практика существовала.

    В 1980-х годах был дисквалифицирован весь английский футбол из-за трагедии в Брюсселе на финале Кубка европейских чемпионов между "Ливерпулем" и "Ювентусом", в результате которой по вине английских болельщиков погибло 39 человек. Тогда англичан дисквалифицировали на пять лет, но они добились того, чтобы сборная участвовала в международных матчах.

  • Президент УЕФА: На текущий момент об участии сборной России в международных турнирах не может быть и речи
  • Читайте по теме

    • На начальном этапе важно добиться похожего решения, чтобы у футболистов РПЛ, стремящихся в национальную сборную, был стимул. В ином случае мотивация у игроков может стать меньше. Вернуть хотя бы сборную было бы правильным решением УЕФА и ФИФА. РФС нужно поставить этот вопрос на ближайшем Конгрессе ФИФА», — приводит слова Газзаева Sport24.

    Напомним, в мае УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Статус матч повлияет на его результативность
  • Хорватия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Уверенная виктория «трехцветных»?!
  • Франция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Нидерланды переиграют поляков
  • Польша — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Франция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Польша — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Казахстан — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Италия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бельгия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры