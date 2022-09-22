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    Президент УЕФА: На текущий момент об участии сборной России в международных турнирах не может быть и речи

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2024 УЕФА
    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал недопуск сборной России к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

    Александер Чеферин
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    Александер Чеферин

    «Сегодня это не решение. Решение об отстранении сборной России и российских клубов было до дальнейшего уведомления.

    Это означает, что мы следим за ситуацией, но пока мы не примем ничего другого, это решение останется в силе. Нет, мы не отстраняем Россию каждые новые соревнования.

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    • Мы все надеемся, что ситуация скоро урегулируется и российская национальная команда сможет принять участие в наших соревнованиях. Но на текущий момент об этом не может идти и речи», — приводит слова Чеферина L’Équipe.

    Напомним, в мае УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.

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