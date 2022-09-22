Президент УЕФА: На текущий момент об участии сборной России в международных турнирах не может быть и речи

Президент УЕФАпрокомментировал недопуск сборнойк жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

«Сегодня это не решение. Решение об отстранении сборной России и российских клубов было до дальнейшего уведомления.

Это означает, что мы следим за ситуацией, но пока мы не примем ничего другого, это решение останется в силе. Нет, мы не отстраняем Россию каждые новые соревнования.

Мы все надеемся, что ситуация скоро урегулируется и российская национальная команда сможет принять участие в наших соревнованиях. Но на текущий момент об этом не может идти и речи», — приводит слова Чеферина L’Équipe.

Напомним, в мае УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.