Президент УЕФА: На текущий момент об участии сборной России в международных турнирах не может быть и речи

Александер Чеферин Фото: globallookpress.com
«Сегодня это не решение. Решение об отстранении сборной России и российских клубов было до дальнейшего уведомления.
Это означает, что мы следим за ситуацией, но пока мы не примем ничего другого, это решение останется в силе. Нет, мы не отстраняем Россию каждые новые соревнования.
Мы все надеемся, что ситуация скоро урегулируется и российская национальная команда сможет принять участие в наших соревнованиях. Но на текущий момент об этом не может идти и речи», — приводит слова Чеферина L’Équipe.
Напомним, в мае УЕФА отстранил все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах в сезоне-2022/2023.