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    Стало известно, кто будет защищать ворота сборной России в матче с Киргизией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что в товарищеском матче с Киргизией ворота национальной команды будет защищать Матвей Сафонов.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    В состав сборной России для подготовки к предстоящей игре с Киргизией, помимо Сафонова, были вызваны Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Антон Шунин («Динамо»).

    «Не хочу, чтобы Сафонова расслабила ситуация с первым номером. Он должен продолжать играть. Важно для вратаря сдержать состояние, когда все получается.

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    • Матч с Киргизией начнет Матвей Сафонов. Будут ли замены? Будем смотреть по ходу игры. Сафонов — номер один», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

    Матч Киргизия — Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.

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