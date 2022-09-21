Стало известно, кто будет защищать ворота сборной России в матче с Киргизией

Тренер вратарей сборной Россиизаявил, что в товарищеском матче с Киргизией ворота национальной команды будет защищать

В состав сборной России для подготовки к предстоящей игре с Киргизией, помимо Сафонова, были вызваны Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Антон Шунин («Динамо»).

«Не хочу, чтобы Сафонова расслабила ситуация с первым номером. Он должен продолжать играть. Важно для вратаря сдержать состояние, когда все получается.

Матч с Киргизией начнет Матвей Сафонов. Будут ли замены? Будем смотреть по ходу игры. Сафонов — номер один», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Матч Киргизия — Россия состоится 24 сентября в Бишкеке.