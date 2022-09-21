Молодежная сборная России забила шесть мячей Белоруссии

потерпела домашнее поражение от(1:6) в товарищеском матче, прошедшем в Борисове.

Счет в матче на 13-й минуте открыли россияне. Константин Тюкавин получает мяч от Гладышева с правого краяв районе 11-метровой отметки, развернулся к рамке и нанес выстрел в левый от себя угол.

Белорусы отыгрались на 50-й минуте. Чуть ли не всю оборону россиян прошел полузащитник Юлий Кузнецов через пас с Владиславом Ложкиным. Получил он ответный пас и переправил сферу в сетку.

На 64-й минуте россияне снова повели. Денисов с правого края выполнил прострел в центр. Владислав Шитов в касание нанес удар в левый от себя угол.

Спустя две минуты прошел прострел от россиян с левого края, и на ближней штанге после прострела от Яковлева сыграл в подкате защитник белорусов Алексей Фирсов, переправив сферу в свою рамку.

На 77-й минуте россияне смогли довести мяч в чужой штрафной до Денисова. Тот отдал пас на Никиту Ермакова, а последний просто расстрелял рамку Беларуси.

Спустя две минуты Ермаков на линии штрафной получил сферу, после чего нанес удар по дуге точно под левую планку, оформив дубль.

Окончательный счет был установлен на 82-й минуте. Прошел прострел от Денисова с правого края, и в касание переправил сферу в рамку Владислав Яковлев.

Второй матч в рамках сбора команда Михаила Галактионова проведет в субботу, 24 сентября, в Минске на стадионе «Трактор». Соперником россиян будет сборная Казахстана, начало встречи — в 14:30 по московскому времени.