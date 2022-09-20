Колосков: Думать о переходе в Азию не стоит! Мы закопаем свой футбол навечно

Почетный президентпрокомментировал недопуск сборной России к участию в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу.

«Мы всегда надеемся на лучшее. Предпосылки для позитивных изменений были.

В исполкоме УЕФА превалируют антироссийские силы. Члены исполкома УЕФА — представители недружественных нам стран. Видимо, это и повлияло на решение.

Но думать о переходе в Азию нам не стоит! Тогда мы закопаем свой футбол навечно! Переходить в азиатскую федерацию это значит вырыть себе яму, из которой мы потом не выберемся.

Нам нужно продолжать активную работу с членами исполкома УЕФА и не вставать в позу. Это единственный способ вернуться в европейскую семью», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

В настоящее время РФС ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

Жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.