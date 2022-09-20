«Челси» планирует обменять Кейна на Лукаку

«Челси» заинтересовался в приобретении английского нападающего «Тоттенхэма», сообщает Calciomercato.

По информации источника, главным инициатором перехода является главный тренер команды Грэм Поттер. Лондонский клуб рассматривает вариант, при котором они могли бы обменять бельгийского форварда Ромелу Лукаку на Кейна.

В текущем сезоне Кейн провел семь матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и сделал результативную передачу. В двух играх Лиги чемпионов форвард не отметился результативными действиями.

Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.