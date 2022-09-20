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    «Челси» планирует обменять Кейна на Лукаку

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    «Челси» заинтересовался в приобретении английского нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает Calciomercato.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    По информации источника, главным инициатором перехода является главный тренер команды Грэм Поттер. Лондонский клуб рассматривает вариант, при котором они могли бы обменять бельгийского форварда Ромелу Лукаку на Кейна.

    В текущем сезоне Кейн провел семь матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и сделал результативную передачу. В двух играх Лиги чемпионов форвард не отметился результативными действиями.

    Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.

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