«Челси» планирует обменять Кейна на Лукаку

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
По информации источника, главным инициатором перехода является главный тренер команды Грэм Поттер. Лондонский клуб рассматривает вариант, при котором они могли бы обменять бельгийского форварда Ромелу Лукаку на Кейна.
В текущем сезоне Кейн провел семь матчей в АПЛ, в которых забил шесть голов и сделал результативную передачу. В двух играх Лиги чемпионов форвард не отметился результативными действиями.
Соглашение между Кейном и «Тоттенхэмом» истекает в 2024 году.