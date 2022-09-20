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    «Барселона» может пополниться игроком «Реала»

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    «Барселона» заинтересована в подписании атакующего полузащитника «Реала» Марко Асенсио, сообщает Mundo Deportivo.

    Марко Асенсио
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    Марко Асенсио

    Отмечается, что «сине-гранатовые» хотят воспользоваться моментом и заполучить хавбека, который отказался продлевать договор со «сливочными».

    Контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Напомним, Асенсио перешел в «Реал» из «Мальорки» в 2015 году за 3,9 миллиона евро.

    В составе «Королевского клуба» он провел 239 матчей, забил 50 голов, сделал 24 результативные передачи, стал трехкратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу чемпионов.

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