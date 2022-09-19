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    Карпин прокомментировал критику качества игры «Ростова»

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    Наставник «Ростова» Валерий Карпин признает, что ни в одном матче его команда не была лучше соперника.

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    «Если честно, мы ни в одном матче не были лучше соперника. Возможно, при не самой привлекательной игре, кое-как, но мы эти команды сейчас обыгрывали. Мы не обыгрывали в "хороших" играх "Динамо", "Локомотив", "Сочи". Обыграли только "Спартак" из грандов, если это так называть. Те же "Крылья" не закрывались абсолютно. Это была наша худшая игра», — заявил Карпин в эфире «Коммент Шоу».

    После 10 матчей «Ростов» занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, имея 22 очка. 2 октября «сельмаши» встретятся с лидером РПЛ «Зенитом».

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