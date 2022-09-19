Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Ювентус»

Бывший главный тренер «Спартака»может возглавить

Руководство туринского клуба в ближайшее время может уволить Массимилиано Аллегри, под руководством которого команда провалила старт нового сезона.

«Ювентус» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А после семи туров. Кроме того, «Старая синьора» начала групповой этап Лиги чемпионов с двух поражений.

По информации журналиста Антонелло Ангелини, Каррера — один из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса».

Основным претендентом на эту должность является Паоло Монтеро, который в настоящее время возглавляет молодежную команду «Ювентуса».

Напомним, «Спартак» под руководством Карреры в сезона-2016/2017 стал чемпионом России.