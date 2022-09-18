Гендиректор «Динамо»: Показалось, что с «Зенитом» фолы свистелись в одну сторону

Генеральный директор «Динамо»остался недоволен судейством в матче десятого тура РПЛ против(0:2).

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Павел Пивоваров Фото: fcdm.ru

«Со стороны "Динамо" игра была хорошая. Мы бились, старались, у нас были моменты. Так получилось, что два гола себе привезли. Посмотрим. Показалось, что с "Зенитом" фолы свистелись в одну сторону.

У "Динамо" было много фолов? Мне с трибуны показалась неоднозначная трактовка. Просто в одних и тех же эпизодах — в разные стороны. Мы пересмотрим игру, подумаем, что делать с этим», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

«Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ после десяти туров.