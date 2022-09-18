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    «Наполи» на выезде победил «Милан» и вернул лидерство в Серии А

    «Милан» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Наполи
    В матче 7-го тура чемпионата Италии «Милан» потерпел домашнее поражение от «Наполи» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 55-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Дест в штрафной заехал Хвиче Кварацхелии по ногам.

    Маттео Политано с «точки» пробил практически по центру ворот, Меньян угадал направление, но мяч пролетел под рукой вратаря «Милана».

    Счет сравнялся на 69-й минуте. Тео Эрнандес левым краем ворвался в штрафную «Наполи», сместился в лицевую и выкатил мяч к линии вратарской прямо на набегающего Оливье Жиру, который расстрелял ворота.

    А на 78-й минуте Мариу Руй слева вырезал кросс в штрафную «Милана», а набежавший Джованни Симеоне головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Наполи 1:2
    Голы: 0:1 Маттео Политано (пенальти) (55'), 1:1 Оливье Жиру (69'), 1:2 Джованни Симеоне (78') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Серджино Дест, 46'), Симон Кьер (Пьер Калюлю, 46'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер, Сандро Тонали, Алексис Салемакерс (Жуниор Мессьяс, 66'), Шарль Де Кетеларе (Ясин Адли, 82'), Раде Крунич (Браим Диас, 66'), Оливье Жиру Наполи: Хвича Кварацхелия (Тангай Н'Домбеле, 87'), Джакомо Распадори (Джованни Симеоне, 66'), Маттео Политано (Alessio Zerbin, 66'), Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 87'), Станислав Лоботка, Андре Замбо Ангисса, Мариу Руй (Матиас Оливера, 90'), Min-jae Kim, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Симон Кьер (18'), Давиде Калабрия (45'), Раде Крунич (54'), Амир Ррахмани (63'), Джованни Симеоне (71'), Фикайо Томори (74'), Alessio Zerbin (88')

    «Наполи» набрал 17 очков и по дополнительным показателям занимает первое место в серии А, опережая «Аталанту».

    Календарь и таблица Серии А

    «Милан» потерпел первое поражение в сезоне и опустился на пятую строчку (14 очков).

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