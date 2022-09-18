В «Зените» уверены, что интрига в РПЛ сохранится до конца сезона

Генеральный директор «Зенита»поделился своим мнением о результатах нынешнего сезона РПЛ.

«Говорить о потере интриги в чемпионской гонке можно будет тогда, когда никто не сможет догнать лидера. Надеюсь, им будет "Зенит". На примере игры "Торпедо" — ЦСКА (1:0) мы видим, как все предрекали армейцам безоговорочную победу и то, чем это закончилось. Не надо забывать, что игроки не только читают то, что пишут СМИ, но подвержены их влиянию», — приводит ТАСС слова Медведева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ после 10 туров в текущем сезоне, набрав 26 очков.

Вчера, 17 сентября, питерский клуб в матче 10-го тура РПЛ обыграл в гостях «Динамо» (2:0).