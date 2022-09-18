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    • В «Зените» уверены, что интрига в РПЛ сохранится до конца сезона
    Все новости спорта

    В «Зените» уверены, что интрига в РПЛ сохранится до конца сезона

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился своим мнением о результатах нынешнего сезона РПЛ.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Говорить о потере интриги в чемпионской гонке можно будет тогда, когда никто не сможет догнать лидера. Надеюсь, им будет "Зенит". На примере игры "Торпедо" — ЦСКА (1:0) мы видим, как все предрекали армейцам безоговорочную победу и то, чем это закончилось. Не надо забывать, что игроки не только читают то, что пишут СМИ, но подвержены их влиянию», — приводит ТАСС слова Медведева.

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