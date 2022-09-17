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    «Тоттенхэм» — «Лестер». Онлайн

    В рамках 8-го тура Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» примет «Лестер»

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    Харри Кейн
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    Харри Кейн
    Добро пожаловать в Лондон, где команда Антонио Конте встретится, пожалуй, с главным разочарованием на старте сезона — «Лестером». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Тоттенхэм»

    Лондонцы замыкают тройку лучших команд АПЛ по итогам шести туров. На счету подопечных Антонио Конте 14 очков в текущем сезоне: четыре победы и две ничьи. В предыдущем туре «Тоттенхэм» встречался в дерби с «Фулхэмом». «Шпоры» забили по одному голу в каждом из таймов — отличились Хёйбьерг и Кейн, а в концовке встречи единственный мяч «Фулхэма» записал на свой счет Митрович. На данный момент соотношение забитых и пропущенных мячей «Тоттенхэма» составляет 12-5.

    Во вторник «шпоры» в Лиссабоне встречались со «Спортингом» в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. Подопечные Конте провалили концовку матча, позволив португальцам забить дважды на 90-й и 93-й минутах. «Тоттенхэм» потерпел первое поражение в группе и занял текущее второе место в квартете D.

    «Лестер»

    «Лестер» провалил старт сезона и остается единственной командой в чемпионате, которая не одержала ни одной победы за шесть туров. На счету подопечных Брендана Роджерса лишь одна ничья, добытая в первом туре против «Брентфорда» (2:2). Все пять последующих матчей «лисы» проиграли с общим счетом 6-14. Стоит отметить, что в соперниках «Лестера» были такие команды, как «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но даже в крайнем матче с «Брайтоном» коллектив Роджерса не показал ничего выразительного, крупно уступив со счетом (2:5).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Тоттенхэм» одержал две победы над «Лестером» (3:2 и 3:1). Всего за пять последних матчей на счету «шпор» четыре победы, «лисы» выиграли одну встречу.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Лестер» с коэффициентом 1.90.

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