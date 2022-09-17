«Тоттенхэм» — «Лестер»: счет матча 6:2, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(6:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Уже на 5-й минуте в ворота «Шпор» был назначен пенальти — в первой атаке гостей Джастин врывался в штрафную площадку с левого фланга, но был сбит Санчесом.

Тилеманс с точки пробил в левый нижний угол, Льорс в броске потащил мяч на угловой, но в момент удара вратарь вышел за линию, так что пенальти пришлось перебить и со второй попытки Юри был точен.

На 10-й минуте счет сравнялся. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, разыграли мяч накоротке, после чего Кулушевски выполнил классный диагональный навес на дальнюю штангу, откуда Гарри Кейн головой пробил в цель.

На 23-й минуте лондонцы на левом фланге стараниями Ришарлисона заработали угловой. Перишич от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, откуда Дайеру удалось эффектно подсечь мяч в дальнюю «девятку».

На 42-й минуте «лисы» отыгрались. Кастань с правого фланга прострелил в штрафную площадку «Тоттенхэма», откуда Мэддисон из сложного положения в борьбе пробил в касание точно под дальнюю штангу.

На 48-й минуте Ндиди у своей штрафной площади зазевался с мячом, как вихрь на него налетел Бентанкур, отобрал мяч, после чего отправил снаряд в правый нижний угол ворот «Лестера».

На 74-й минуте, после обрезки Джастина, Бентанкур отдал пас на Сон Хын Мина, который в одиночку пошёл в контратаку и из-за пределов штрафной площади попал в правый верхний угол.

На 85-й минуте Кейн отдал пас к чужой штрафной площади на Сона, который подработал мяч под левую ногу и исполнил великолепный удар под левую штангу.

На 89-й минуте под углом с левого фланга Сон Хын Мин вышел на рандеву с Уордом и пробил вратаря. Судьи в поле сначала ошибочно отменили взятие ворот из-за офсайда, но бригада VAR исправила эту ошибку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Лестер 6:2 Голы: 0:1 Юри Тилеманс (пенальти) (6'), 1:1 Гарри Кейн (8'), 2:1 Эрик Дайер (21'), 2:2 Джеймс Мэддисон (41'), 3:2 Родриго Бентанкур (47'), 4:2 Сон Хын Мин (73'), 5:2 Сон Хын Мин (84'), 6:2 Сон Хын Мин (86') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес (Кристиан Ромеро, 59'), Эрик Дайер, Клеман Лангле, Иван Перишич (Emerson Royal, 55'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Райан Сесеньон, Деян Кулушевски (Ив Биссума, 70'), Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59'), Гарри Кейн Лестер: Патсон Дака (Джейми Варди, 74'), Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл (Келечи Ихеаначо, 74'), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 85'), Джеймс Джастин, Ваут Фас, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Дэнни Уорд Предупреждения: Вильфред Ндиди (49'), Патсон Дака (60'), Иван Перишич (73')

«Тоттенхэм» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. На первом месте «Манчестер Сити», у которого тоже 17 очков.«Лестер» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).