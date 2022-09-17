ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость
  • 21:44
    • «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Лестеру», у Сона хет-трик
  • 20:59
    • «Зенит» уверенно обыграл «Динамо», которое играло в меньшинстве
  • 19:12
    • Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче»
  • 18:30
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в «рурском дерби» с «Шальке»
  • 18:27
    • «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Лестеру», у Сона хет-трик

    «Тоттенхэм» — «Лестер»: счет матча 6:2, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Тоттенхэм Лестер Сити
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Лестером» (6:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Уже на 5-й минуте в ворота «Шпор» был назначен пенальти — в первой атаке гостей Джастин врывался в штрафную площадку с левого фланга, но был сбит Санчесом.

    Тилеманс с точки пробил в левый нижний угол, Льорс в броске потащил мяч на угловой, но в момент удара вратарь вышел за линию, так что пенальти пришлось перебить и со второй попытки Юри был точен.

    На 10-й минуте счет сравнялся. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, разыграли мяч накоротке, после чего Кулушевски выполнил классный диагональный навес на дальнюю штангу, откуда Гарри Кейн головой пробил в цель.

    На 23-й минуте лондонцы на левом фланге стараниями Ришарлисона заработали угловой. Перишич от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, откуда Дайеру удалось эффектно подсечь мяч в дальнюю «девятку».

    На 42-й минуте «лисы» отыгрались. Кастань с правого фланга прострелил в штрафную площадку «Тоттенхэма», откуда Мэддисон из сложного положения в борьбе пробил в касание точно под дальнюю штангу.

    На 48-й минуте Ндиди у своей штрафной площади зазевался с мячом, как вихрь на него налетел Бентанкур, отобрал мяч, после чего отправил снаряд в правый нижний угол ворот «Лестера».

    На 74-й минуте, после обрезки Джастина, Бентанкур отдал пас на Сон Хын Мина, который в одиночку пошёл в контратаку и из-за пределов штрафной площади попал в правый верхний угол.

    На 85-й минуте Кейн отдал пас к чужой штрафной площади на Сона, который подработал мяч под левую ногу и исполнил великолепный удар под левую штангу.

    На 89-й минуте под углом с левого фланга Сон Хын Мин вышел на рандеву с Уордом и пробил вратаря. Судьи в поле сначала ошибочно отменили взятие ворот из-за офсайда, но бригада VAR исправила эту ошибку.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Лестер 6:2
    Голы: 0:1 Юри Тилеманс (пенальти) (6'), 1:1 Гарри Кейн (8'), 2:1 Эрик Дайер (21'), 2:2 Джеймс Мэддисон (41'), 3:2 Родриго Бентанкур (47'), 4:2 Сон Хын Мин (73'), 5:2 Сон Хын Мин (84'), 6:2 Сон Хын Мин (86') Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес (Кристиан Ромеро, 59'), Эрик Дайер, Клеман Лангле, Иван Перишич (Emerson Royal, 55'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Родриго Бентанкур, Райан Сесеньон, Деян Кулушевски (Ив Биссума, 70'), Ришарлисон (Сон Хын Мин, 59'), Гарри Кейн Лестер: Патсон Дака (Джейми Варди, 74'), Харви Льюис Барнс, Кирман Дьюсбери-Холл (Келечи Ихеаначо, 74'), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Вильфред Ндиди (Бубакари Сумаре, 85'), Джеймс Джастин, Ваут Фас, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Дэнни Уорд Предупреждения: Вильфред Ндиди (49'), Патсон Дака (60'), Иван Перишич (73')

    «Тоттенхэм» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. На первом месте «Манчестер Сити», у которого тоже 17 очков.«Лестер» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенность против неуверенности
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Чем закончится трилогия между «Канело» и Геннадием Головкиным?
  • Альварес — Головкин. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Как закончится столичное дерби на «Открытие Арене»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Альварес — Головкин
  • Бокс
  • Завтра в 06:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Линетт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Осака — Сэвилл
  • Теннис
  • Послезавтра в 10:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры