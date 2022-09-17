«Тоттенхэм» — «Лестер»: счет матча 6:2, обзор голов

Уже на 5-й минуте в ворота «Шпор» был назначен пенальти — в первой атаке гостей Джастин врывался в штрафную площадку с левого фланга, но был сбит Санчесом.
Тилеманс с точки пробил в левый нижний угол, Льорс в броске потащил мяч на угловой, но в момент удара вратарь вышел за линию, так что пенальти пришлось перебить и со второй попытки Юри был точен.
На 10-й минуте счет сравнялся. Угловой на правом фланге заработали хозяева поля, разыграли мяч накоротке, после чего Кулушевски выполнил классный диагональный навес на дальнюю штангу, откуда Гарри Кейн головой пробил в цель.
На 23-й минуте лондонцы на левом фланге стараниями Ришарлисона заработали угловой. Перишич от флажка выполнил навес на ближнюю штангу, откуда Дайеру удалось эффектно подсечь мяч в дальнюю «девятку».
На 42-й минуте «лисы» отыгрались. Кастань с правого фланга прострелил в штрафную площадку «Тоттенхэма», откуда Мэддисон из сложного положения в борьбе пробил в касание точно под дальнюю штангу.
На 48-й минуте Ндиди у своей штрафной площади зазевался с мячом, как вихрь на него налетел Бентанкур, отобрал мяч, после чего отправил снаряд в правый нижний угол ворот «Лестера».
На 74-й минуте, после обрезки Джастина, Бентанкур отдал пас на Сон Хын Мина, который в одиночку пошёл в контратаку и из-за пределов штрафной площади попал в правый верхний угол.
На 85-й минуте Кейн отдал пас к чужой штрафной площади на Сона, который подработал мяч под левую ногу и исполнил великолепный удар под левую штангу.
На 89-й минуте под углом с левого фланга Сон Хын Мин вышел на рандеву с Уордом и пробил вратаря. Судьи в поле сначала ошибочно отменили взятие ворот из-за офсайда, но бригада VAR исправила эту ошибку.
«Тоттенхэм» набрал 17 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. На первом месте «Манчестер Сити», у которого тоже 17 очков.«Лестер» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).