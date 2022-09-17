Добро пожаловать в Рим, где подопечные Жозе Моуриньо попробуют отобрать очки у одного из лидеров чемпионата Италии — «Аталанты». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

До матча

«Рома»

Римский клуб идет пятым в турнирной таблице, набрав 13 очков после шести туров. На счету подопечных Жозе Моуриньо четыре победы, одна ничья и одно поражение. После разгромного поражения от «Удинезе» (0:4) в пятом туре «Рома» на выезде встречалась с «Эмполи». Римский добился непростой победы со счетом 2:1 и продолжил преследовать лидеров чемпионата. На данный момент разница голов команды составляет 8-6.

В четверг «желто-красные» в рамках второго тура Лиги Европы принимали на «Олимпико» финский клуб «ХИК». После безголевого первого тайма римляне во второй половине встречи забили трижды и уверенно довели дело до победы (3:0). Забитые мячи на свой счет записали Дибала, Пеллегрини и Белотти.

«Аталанта»

«Аталанта» отлично стартовала в новом сезоне Серии А и на данный момент по очкам делит первое место с «Наполи» и «Миланом». На счету бергамасков 14 баллов: четыре победы и две ничьи. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в предыдущем туре имели возможность стать единоличными лидерами Серии А, но бергамаски потеряли очки в домашнем матче с новичками из «Кремонезе» (1:1). Демирал на 74-й минуте открыл счет в матче, а спустя пять минут Валери восстановил паритет. Стоит отметить, что «Аталанта» в этом сезоне на выезде одержала три победы из трех, не пропустив при этом ни одного гола — поочередно были обыграны «Сампдория» (2:0), «Верона» (1:0) и «Монца» (2:0). Разница голов команды на данный момент составляет 10-3. По показателю пропущенных мячей «Аталанта» является лучшей командой в Серии А.

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Рома» дважды обыграла «Аталанту» — 4:1 на выезде и 1:0 дома. Всего за пять последних встреч у обеих команд по две победы, еще одна встреча завершилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Аталанта» с коэффициентом 2.13.