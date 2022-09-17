ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Рома» — «Аталанта». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Серии А между «Ромой» и «Аталантой»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Аталанта
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость Роберт Левандовский и Гжегож КрыховякВ ожидании ЧМ-2022. Белые орлы Фрагмент матча «Зенит» выдал лучший старт в истории РПЛ и уходит чемпионом на перерыв после матча с «Динамо»
  • 21:44
    • «Тоттенхэм» забил шесть мячей «Лестеру», у Сона хет-трик
  • 20:59
    • «Зенит» уверенно обыграл «Динамо», которое играло в меньшинстве
  • 19:12
    • Дубль Левандовского помог «Барселоне» разгромить «Эльче»
  • 18:30
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в «рурском дерби» с «Шальке»
  • 18:27
    • «Ростов» дома обыграл «Крылья Советов»
  • 22:57
    • Йоканович: Есть ощущение неуважения к «Динамо» от судей. Много спорных моментов
  • 20:42
    • Нагельсман о проигрыше «Баварии»: Мне предстоит много обдумать
    Все новости спорта
    Пауло Дибала и Крис Смоллинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала и Крис Смоллинг
    Добро пожаловать в Рим, где подопечные Жозе Моуриньо попробуют отобрать очки у одного из лидеров чемпионата Италии — «Аталанты». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

    До матча

    «Рома»

    Римский клуб идет пятым в турнирной таблице, набрав 13 очков после шести туров. На счету подопечных Жозе Моуриньо четыре победы, одна ничья и одно поражение. После разгромного поражения от «Удинезе» (0:4) в пятом туре «Рома» на выезде встречалась с «Эмполи». Римский добился непростой победы со счетом 2:1 и продолжил преследовать лидеров чемпионата. На данный момент разница голов команды составляет 8-6.

    В четверг «желто-красные» в рамках второго тура Лиги Европы принимали на «Олимпико» финский клуб «ХИК». После безголевого первого тайма римляне во второй половине встречи забили трижды и уверенно довели дело до победы (3:0). Забитые мячи на свой счет записали Дибала, Пеллегрини и Белотти.

    «Аталанта»

    «Аталанта» отлично стартовала в новом сезоне Серии А и на данный момент по очкам делит первое место с «Наполи» и «Миланом». На счету бергамасков 14 баллов: четыре победы и две ничьи. Подопечные Джан Пьеро Гасперини в предыдущем туре имели возможность стать единоличными лидерами Серии А, но бергамаски потеряли очки в домашнем матче с новичками из «Кремонезе» (1:1). Демирал на 74-й минуте открыл счет в матче, а спустя пять минут Валери восстановил паритет. Стоит отметить, что «Аталанта» в этом сезоне на выезде одержала три победы из трех, не пропустив при этом ни одного гола — поочередно были обыграны «Сампдория» (2:0), «Верона» (1:0) и «Монца» (2:0). Разница голов команды на данный момент составляет 10-3. По показателю пропущенных мячей «Аталанта» является лучшей командой в Серии А.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А «Рома» дважды обыграла «Аталанту» — 4:1 на выезде и 1:0 дома. Всего за пять последних встреч у обеих команд по две победы, еще одна встреча завершилась вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Аталанта» с коэффициентом 2.13.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Альварес — Головкин
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лион — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Линетт — Фрухвиртова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Хьюстон
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры