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    Забить получится не у всех

    «Рома» — «Аталанта». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Серия А, 18 сентября 2022 года

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    «Рома» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Рома»

    «Рома» начала чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 5 место является вполне характерным для клуба.

    В минувшем туре римляне добыли три очка. На выезде был обыгран «Эмполи» (1:2).

    Коэффициенты матча Рома — Аталанта

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    После того команда Жозе Моуринью еще и выиграла в матче Лиги Европы. ХИК был разгромлен (3:0).

    Все прогнозы на Серию А

    «Рома» наверняка постарается продлить свой победный сериал. Правда, для этого нужно прибавлять в реализации.

    «Аталанта»

    Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Бергамаски сейчас вторые, причем отстают от лидера лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

    «Аталанта» успешно обороняется. В 6 матчах бергамаски пропустили всего лишь три мяча.

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    • А вот в предыдущем туре «Аталанта» разочаровала результатом. Дома команда не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).

    В этом поединке «Аталанта» не может рассчитывать на форварда Дувана Сапату. Колумбиец пребывает в лазарете.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Аталанты» — за 3.58.

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    «Рома» испытывает трудности с реализацией. «Аталанта» имеет надежные тылы.

    Оборона гостей действует весьма монолитно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.13.

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    «Рома» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 18.09.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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