«Рома»
«Рома» начала чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 5 место является вполне характерным для клуба.
В минувшем туре римляне добыли три очка. На выезде был обыгран «Эмполи» (1:2).
Коэффициенты матча Рома — Аталанта
После того команда Жозе Моуринью еще и выиграла в матче Лиги Европы. ХИК был разгромлен (3:0).
«Рома» наверняка постарается продлить свой победный сериал. Правда, для этого нужно прибавлять в реализации.
«Аталанта»
Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Бергамаски сейчас вторые, причем отстают от лидера лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Аталанта» успешно обороняется. В 6 матчах бергамаски пропустили всего лишь три мяча.
А вот в предыдущем туре «Аталанта» разочаровала результатом. Дома команда не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).
В этом поединке «Аталанта» не может рассчитывать на форварда Дувана Сапату. Колумбиец пребывает в лазарете.
Прогноз и ставка
На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Аталанты» — за 3.58.
«Рома»
Оборона гостей действует весьма монолитно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.13.