«Рома» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 19:00 мск. «Рома» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» начала чемпионат в привычном для себя ключе. Нынешнее 5 место является вполне характерным для клуба.

В минувшем туре римляне добыли три очка. На выезде был обыгран «Эмполи» (1:2).

Коэффициенты матча Рома — Аталанта 1X2Новым игрокам 2.053.503.55Фрибет$40

После того команда Жозе Моуринью еще и выиграла в матче Лиги Европы. ХИК был разгромлен (3:0).

Все прогнозы на Серию А

«Рома» наверняка постарается продлить свой победный сериал. Правда, для этого нужно прибавлять в реализации.

«Аталанта»

Эта команда в нынешнем сезоне верна себе. Бергамаски сейчас вторые, причем отстают от лидера лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Аталанта» успешно обороняется. В 6 матчах бергамаски пропустили всего лишь три мяча.

А вот в предыдущем туре «Аталанта» разочаровала результатом. Дома команда не смогла переиграть «Кремонезе» (1:1).

В этом поединке «Аталанта» не может рассчитывать на форварда Дувана Сапату. Колумбиец пребывает в лазарете.

Прогноз и ставка

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 2.13, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Аталанты» — за 3.58.

«Рома» испытывает трудности с реализацией . «Аталанта» имеет надежные тылы.

Оборона гостей действует весьма монолитно. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.13.