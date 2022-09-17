Гвардиола назвал «Вулверхэмптон» сложным соперником

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

«Сейчас "Вулверхэмптон" — совершенно другая команда по сравнению с предыдущими сезонами. Раньше они играли в пять защитников, а теперь — в четыре.

Я действительно впечатлен тем, как они играют. Их позиция в таблице обусловлена тем, что футбол непредсказуем, и иногда ты не получаешь того, чего заслуживаешь.

"Вулверхэмптон" — одна из самых сложных команд, с которыми мы сталкивались в последние сезоны, и мы должны быть готовы, потому что у них была целая неделя, чтобы подготовиться к этой игре», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

Календарь и таблица АПЛ

Матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 17 сентября. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.