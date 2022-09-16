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    Уткин: Какого демона ехать играть в Киргизию, если на это даже невозможно посмотреть?

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Боснии и Герцеговины Товарищеские матчи РФС
    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможной отмены товарищеских матчей сборной России.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    24 сентября сборная России должна сыграть в Бишкеке с Киргизией. В ноябре команда Валерия Карпина может встретиться с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

    «Неспокойно на боснийско-киргизской границе. Сборная России снова под угрозой остаться без каких-либо спарринг-партнеров.

    Ну, боснийцы — это понятное дело. Наконец-то артикулирована, видимо, главная причина, по которой футболисты и футбольные представители так не хотят играть с нами. Они не хотят быть первыми, кто сыграет с нами, из европейских стран!

    А там на самом деле выбор сейчас очень небольшой, потому что команды, которые представляют интерес, готовятся к чемпионату мира и на ноябрь, где эта игровая дата есть, у них уже, наверное, сверстаны планы.

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    • И вот получается, что Босния с нами играть не хочет. А Киргизия, как выясняется, не может. Матч еще даже не назначен до конца, а медиаправа, оказывается, уже не принадлежат киргизской федерации футбола, или как там она называется. И получается, что невозможно обеспечить трансляцию на Россию. Ну а какого демона ехать играть в Киргизию, если на это даже невозможно посмотреть?

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    • В общем, вот так вот мы зажаты между Боснией и Герцеговиной с одной стороны и киргизами — с другой.

    А вообще, сложившаяся ситуация напоминает революционную в формулировке Владимира Ильича Ленина — в пародийном, конечно, смысле. Одни не могут, другие не хотят. Киргизы не могут, боснийцы не хотят. Что делать нам? Непонятно», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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