Украинская ассоциация футбола будет добиваться недопуска сборной России к участию в жеребьевке Евро-2024

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ)заявил, что организация будет добиваться недопуска сборнойк участию в жеребьевке чемпионата Европы-2024.

«Совсем недавно мы написали письма в ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между Россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября.

Обратились мы и в ассоциацию Боснии и Герцеговины, призвав быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром и отказаться от участия в этом поединке.

Было также обращение от Исполкома УАФ к коллегам из Боснии и Герцеговины, а также обращение наших футбольных легенд к игрокам и тренерам боснийской сборной с призывом отказаться от проведения матча. Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся.

Подобные действия мы предпринимаем и в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17, которые в октябре должны были состояться на Балканах.

Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.

Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией.