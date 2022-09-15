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    Украинская ассоциация футбола будет добиваться недопуска сборной России к участию в жеребьевке Евро-2024

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Украины Футбол Украины Евро-2024 УЕФА
    Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что организация будет добиваться недопуска сборной России к участию в жеребьевке чемпионата Европы-2024.

    Андрей Павелко
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    Андрей Павелко

    «Совсем недавно мы написали письма в ФИФА и УЕФА с требованием отменить матч между Россией и Боснией и Герцеговиной, запланированный на 19 ноября.

    Обратились мы и в ассоциацию Боснии и Герцеговины, призвав быть солидарными со всем цивилизованным футбольным миром и отказаться от участия в этом поединке.

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    • Было также обращение от Исполкома УАФ к коллегам из Боснии и Герцеговины, а также обращение наших футбольных легенд к игрокам и тренерам боснийской сборной с призывом отказаться от проведения матча. Официальное решение по этой игре еще не принято. Но мы делаем все возможное, чтобы матч не состоялся.

    Подобные действия мы предпринимаем и в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U-17 и России U-17, которые в октябре должны были состояться на Балканах.

    Также сейчас мы прилагаем усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

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    • Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

    Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.

    Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией.

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