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    УЕФА отреагировал на слухи об отстранении Боснии за участие в товарищеском матче с Россиией

    Футбол УЕФА Сборная Боснии и Герцеговины Сборная России Футбол России
    В пресс-службе УЕФА прокомментировали слух о возможном исключении Боснии и Герцеговины из всех международных турниров Союза за участие в товарищеском матче со сборной России.

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    Ранее появилась информация, что Боснию и Герцеговину могут исключить из всех турниров и программ поддержки УЕФА.

    «Наш ответ будет прежним. Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому товарищеская игра между сборными команд России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд (в том числе и национальной сборной) от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА», — цитирует УЕФА Sport24.

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