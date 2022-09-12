УЕФА отреагировал на слухи об отстранении Боснии за участие в товарищеском матче с Россиией

В пресс-службе УЕФА прокомментировали слух о возможном исключении Боснии и Герцеговины из всех международных турниров Союза за участие в товарищеском матче со сборной России.

Ранее появилась информация, что Боснию и Герцеговину могут исключить из всех турниров и программ поддержки УЕФА.

«Наш ответ будет прежним. Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и не входят в компетенцию и ответственность УЕФА, поэтому товарищеская игра между сборными команд России и Боснии и Герцеговины не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд (в том числе и национальной сборной) от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА», — цитирует УЕФА Sport24.